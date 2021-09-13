Прокуратура проводит проверку после гибели в пожаре в Логиново троих мужчин

Прокуратура Белоярского района проводит доследственную проверку после гибели в пожаре трех мужчин Фото: Алексей БУЛАТОВ

13 сентября около 10:20 в одном из домов ДНП «Златобор» произошел пожар. Во время тушения были обнаружены тела троих мужчин, 1995 и 1996 года рождения. Причина возгорания в настоящее время устанавливается.

Прокуратура Белоярского района поставила на контроль проведение доследственной проверки в связи с обнаружением тел троих мужчин во время тушения пожара.

Органами предварительного расследования назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

- По предварительной информации, хозяин садового домика со своими знакомыми распивали спиртные напитки в ночь с 12 на 13 сентября 2021 года. В процессе распития спиртного хозяин уснул в беседке, а когда проснулся, увидел горящий садовый домик и позвонил в пожарную охрану, - сообщает в прокуратуре Белоярского района.

С целью координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выезжал заместитель прокурора Николай Кузнецов. Ход и результаты доследственной проверки находятся на контроле межрайонной прокуратуры.