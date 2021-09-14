В Екатеринбурге 61-летняя пенсионерка лишилась двух миллионов после звонка мошенников

Чтобы сохранить накопления, пенсионерке предложили перевести их на «защищенные» счета Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 61-летняя местная жительница лишилась 2.1 миллиона рублей после звонка телефонных мошенников. Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что еще с конца августа ей звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банка и предупреждали ее о том, что с ее счетов пытаются снять деньги.

- Чтобы сохранить накопления, пенсионерке предложили перевести их на «защищенные» счета, что она и сделала. Кроме того, женщина оформила банковский займ на 150 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Все эти деньги пострадавшая сняла со своего счета и отправила злоумышленникам через банкомат. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Сама женщина заявила, что ранее уже слышала о похожих преступлениях, но подверглась психологическому воздействию.