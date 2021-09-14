Подарочную карту избиратели смогут получить на своем избирательном участке или на дому Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожилым людям в дни выборов в Нижнем Тагиле в честь Дня пенсионера выдадут подарочные карты с деньгами, которые можно будет потратить в одной из торговых сетей. Рассказываем, как их можно получить.

По данным администрации Нижнего Тагила, выдавать подарочный карты будут мужчинам, достигшим на день голосования возраста 62 года, то есть родившимся не позднее 31декабря 1959 год (62 года и старше) и женщинам, достигшим возраста 57 лет, то есть родившимся не позднее 31 декабря 1964 год (57 лет и старше). Подарочную карту избиратели смогут получить на своем избирательном участке или на дому.

- Пригласить членов участковой комиссии можно позвонив на свой избирательный участок. В один из трех дней выборов в удобное время уполномоченные лица приедут к заявителю на дом с переносным ящиком для голосования. Заявки принимаются до 14 часов 19 сентября 2021 года, - рассказали в пресс-службе мэрии.

В Нижнем Тагиле в дни выборов будут работать 158 избирательных участков, включая три временных. В этом году пункты голосования будут открыты в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября с 8:00 до 20:00.

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