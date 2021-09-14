В Екатеринбурге байкер проехал на красный и влетел в легковушку

Водитель мотоцикла влетел в легковушку, поворачивающую с улицы Пушкина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурга байкер проехал на красный и влетел в легковушку. ДТП произошло вечером, 13 сентября.

- Водитель мотоцикла Yamaha, двигаясь по проспекту Ленина со стороны 8 Марта в сторону Карла Либкнехта по второму ряду, проехал регулируемый перекресток Ленина - Пушкина на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Toyota Corolla, которая поворачивала налево со встречного направления на улицу Пушкина, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Водителя мотоцикла госпитализировали в 23 больницу. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму, перелом пальца правой кисти и ушиб локтя.

Напомним, недавно водитель такого же мотоцикла въехал в BMW, который до этого столкнулся с Honda. Авария произошла возле дома на Восточной, 34. Оба автомобиля стояли на проезжей части в ожидании спецслужб. Мотоциклист не пострадал. С места ДТП в больницу госпитализировали девушку - пассажирку BMW, пострадавшую в столкновении с Honda.

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