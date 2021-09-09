В Екатеринбурге мотоциклист въехал в BMW, столкнувшийся с Honda

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

В Екатеринбурге ночью, 8 сентября, водитель мотоцикла Yamaha въехал в BMW, столкнувшийся с Honda. Авария произошла возле дома на Восточной, 34.

- Водитель мотоцикла Yamaha, двигаясь по улице Восточная со стороны Шевченко допустил наезд на стоящий автомобиль BMW, который стоял на проезжей части после ДТП с автомобилем Honda, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Очевидцы заметили, что на месте ДТП стояла реанимация. По данным ГИБДД, в ней находилась пострадавшая в первой аварии 21-летняя девушка - пассажирка BMW.

- С диагнозом черепно-мозговая травма, ожог подмышки, ушиб ребер она госпитализирована в ГКБ 23, - добавили в ГИБДД.

Также в госавтоипекции отметили, что водитель мотоцикла, который врезался в BMW, ездит за рулем с 2014 года. За нарушения правил дорожного движения его 12 раз привлекали к административной ответственности.

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