МЧС предупредило свердловчан о заморозках

Синоптики ожидают в ночь с 13 на 14 сентября мокрый снег Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области ночью 14 сентября ожидаются заморозки. Температура опуститься до -5°C. Об этом сообщает региональное МЧС.

- Бытовые пожары, несчастные случаи на природе, осложнение дорожной обстановки – наиболее вероятные угрозы в этот осенний период, - говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают, что из-за осадков и заморозков может осложниться ситуация на дорогах. Такая погода может нарушить работу транспорта и увеличить количество ДТП.

Также МЧС советует быть бдительными при эксплуатации приборов отопления и электрооборудования. Спасатели советуют не оставлять включенные приборы без присмотра и не подключать несколько мощных оборудований к одной сети. Из-за этого может произойти замыкание и пожар.

Ранее синоптики сообщили, что ожидают в ночь с 13 на 14 сентября мокрый снег на севере и в горах. Днем во вторник будет дождь, температура на юге поднимется до +16 … +21°C, на севере до +7 … +12 °C.

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