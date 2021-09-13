На Урале в ночь на 14 сентября ожидается мокрый снег

В начале следующей недели мокрый снег будет пролетать и в южной части Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в ночь с 13 на 14 сентября ожидается мокрый снег. Также осадки будут и в следующую ночь. Об этом сообщает Уральский Гидрометцентр.

Ночью с понедельника на вторник температура опуститься до +3 … +8 °C, местами будут заморозки до -3 °C и небольшой дождь. Синоптики ожидают мокрый снег на севере и в горах. Днем температура на юге поднимется до +16 … +21°C, на севере до +7 … +12 °C. Будет дождь.

В ночь с 14 на 15 сентября столбик термометра на юге области покажет +8 … +13 °C, на севере - +2 … +7 °C. Ночью на крайнем севере региона пройдет мокрый снег. Днем воздух прогреется на юге до +16 … +21°C, на севере до +8 … +13 °C. При этом будет облачно с прояснениями, пройдет умеренный дождь.

Ветер в эти дни не будет превышать 10 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 15-17 метров в секунду.

Также синоптики предсказывают, что в начале следующей недели мокрый снег будет пролетать и в южной части Свердловской области.

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