Восемь школ Екатеринбурга участвуют в эксперименте по раздельному сбору отходов

Детей научат разделять мусор на четыре типа: бумага, пластик и прочие отходы, не поддающиеся вторичной переработке Фото: ЕМУП «Спецавтобаза»

Восемь школ Екатеринбурга участвуют в эксперименте по раздельному сбору бытовых отходов. Для этого сотрудники ЕМУП «Спецавтобаза» привезли в образовательные учреждения 132 специальные урны.

Кроме того, специалисты проводят для учеников лекции, где рассказывают, почему так важно сортировать мусор, чтобы он был переработан, а не отправился на свалку. Детей научат разделять мусор на три типа: бумага, пластик и прочие отходы и не поддающиеся вторичной переработке.

- Мы очень рады, что нам предоставилась возможность провести работу со детьми, пусть и всего в нескольких школах, - рассказала директор ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова. - Ребята смогут узнать о том, что отходы можно делить, перерабатывать, дарить им вторую жизнь. Возможно, в будущем дети поймут, что благодаря сортировке мусора они смогут жить в благоприятной окружающей среде.

Раздельный сбор отходов также организован в в Уральском институте управления – филиале РАНХГиС, Уральском государственном горном университете и Уральском государственном колледже имени И.И. Ползунова.

В ЕМУП «Спецавтобаза» отметили, что педагоги и учащиеся других школ также могут поучаствовать в проекте. Для этого нужно обратиться в городской департамент образования.

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