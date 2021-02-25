Больше пирамиды Хеопса: в Екатеринбурге ежегодно выбрасывают 3,8 миллиона кубометров мусора

В регионе уже 420 многоэтажек подключились к сортировке отходов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежегодно жители Екатеринбурга выбрасывают около 3,8 миллиона кубических метров мусора. Почти четверть от общего объема занимают пищевые отходы, столько же уходит на вещи, которые не подлежат переработке. Также в топ попали бумага и картон, стекло, пластик. Если сложить эти объемы, они в полтора раза превысят размер пирамиды Хеопса. Чтобы не допустить этого, у горожан есть несколько способов, как избавиться от мусора: можно сдать на переработку в специальные пункты или организовать раздельный сбор отходов.

- Мы периодически проводим опросы населения, которые показывают, что уральцы готовы к раздельному сбору отходов, нужна лишь инфраструктура в шаговои доступности, - сообщает пресс-служба российского экологического общества в Свердловской области.

Примечательно, что в нашем регионе уже 420 многоквартирных домов начали сортировку мусора. В столице Урала это 151 многоэтажка, остальные 269 находятся в других городах области.