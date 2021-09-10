В Екатеринбурге появилась «Черная книга» исторических зданий, которые уже снесли

Активисты решили создать проект после истории со сносом кирпичного дома ХХ века на Мельникова, 14. Фото: сайт "Черная книга"

В Екатеринбурге появился новый проект «Черная книга». На его сайте собраны исторические здания города, которые снесли или которым это грозит. Проект создали активисты движения «Мирные жители» и команда «Что там с ОКН?».

На основе открытых данных мы создаем «Черный список» снесенных зданий и «Красный список» ценных исторических объектов города, которым угрожает снос, - говорится в сообщении на сайте.

Команда проекта собирается обновлять списки раз в год, в день города Екатеринбурга. Активисты решили создать «Черную книгу» после истории со сносом кирпичного дома ХХ века на Мельникова, 14. Тогда власти города не прислушались к общественникам.

Также команда провела исследование. Они проанализировали данные с 2017 по 2021 годы. За это время активисты подали 53 заявки на сохранение исторических зданий Екатеринбурга. Из них только пять строений получили статус объектов культурного наследия. 16 из этих зданий снесены , еще 15 ждут этого.

По данным «Черной книги», снос грозит следующим объектам:

- Аэровокзал аэропорта Уктус

- Клуб металлистов Верх-Исетского района

- Сад Усадьбы Казанцевых

- Здание Свердловской государственной публичной библиотеки имени Горького

- Сад Усадьбы Баландиных — сад Вайнера

- ДК Химмаш

- Терапевтическое мужское отделение Екатеринбургской городской больницы

- Старый корпус Уралмашевского стадиона

- Контора Екатеринбургской городской больницы

- Амбулатория и изолятор Екатеринбургской городской больницы

- Психиатрическое отделение Екатеринбургской городской больницы

- Корпус Екатеринбургской городской больницы

- Аптека Екатеринбургской городской больницы

- Хирургическое 2-е отделение Екатеринбургской городской больницы

- Заразное отделение Екатеринбургской городской больницы

- Тифозное отделение Екатеринбургской городской больницы

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