Батареи станут горячими во всех домах Екатеринбурга до 1 октября

В первую очередь в городе подключат детские садики, школы и больницы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге скоро стартует отопительный сезон. Планируется, что до 1 октября батареи станут горячими во всех домах Екатеринбурга. Об этом на брифинге сообщил заместитель Главы Екатеринбурга Владимир Гейко.

- Мы всегда ставим цель, чтобы к 1 октября должно быть тепло. Конечно случаются нюансы - пусковые прорывы, когда при запуске тепла где-то происходит повреждение, но они устраняются в нормативные сроки. Бывает, у самих потребителей есть желание подключиться позже. Мы это все отслеживаем практически в ежедневном режиме, - рассказал он.

Владимир Гейко также отметил, что к пуску тепла готовы все теплоисточники и отметил, что если жителям вовремя не подключают батареи нужно обращаться в первую очередь в свои компании и ТСЖ.

Напомним, вчера глава города Алексей Орлов подписал постановление о старте отопительного сезона. График подключений можно посмотреть здесь.