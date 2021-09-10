У таксистов крадут телефоны Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полиции Екатеринбурга опровергли информацию о массовых нападениях на таксистов и ограблениях на Сортировке.

- Информация о массовых грабежах в данном районе не соответствует действительности, - рассказали в пресс-группе УВМД по Екатеринбургу.

Однако два случая ограбления водителей такси все же было зафиксировано. Один из них произошел ночью, 8 сентября. Мужчина украл телефон у водителя, когда тот отказался везти его в Карпинск. Грабителя уже задержали. Второй случай произошел 9 сентября. По нему сейчас проводят проверку.

- 9 сентября в отдел полиции номер 11 поступило заявление от водителя, который сообщил о хищении телефона на улице Автомагистральной, - подтвердили в пресс-группе УВМД по Екатеринбургу.

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