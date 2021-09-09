В Екатеринбурге рецидивист ограбил таксиста, который отказался ехать в Карпинск

Злоумышленником оказался ранее судимый за хранение наркотиков и кражу уралец Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники патрульного-постовой службы задержали 33-летнего мужчину, который ограбил таксиста. К полицейским обратился 48-летний мужчина и рассказал, что ранее незнакомый ему молодой человек попросил отвезти его в Карпинск. Водитель предупредил, что стоимость такого заказа составит пять тысяч рублей, при этом деньги нужно отдать заранее.

Неожиданно молодой человек отказался ехать и платить, заявив, что денег у него при себе нет. Водитель отменил заказ, а пассажир при выходе из машины схватил лежащий на панели авто мобильный телефон.

- Водитель такси побежал вслед за злоумышленником. В этот момент он заметил сотрудников полиции и обратился к ним за помощью. В итоге сотрудники ППСП по горячим следам задержали беглеца и доставили в отдел полиции, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Злоумышленником оказался ранее судимый за хранение наркотиков и кражу уралец. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», мужчине грозит до четырех лет тюрьмы.