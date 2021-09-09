Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 сентября 2021 15:13

В Екатеринбург школьников массово отправляют на дистант из-за коронавируса

На домашнее обучение ушли 46 классов
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Все противоэпидемические мероприятия проводят незамедлительно.

Все противоэпидемические мероприятия проводят незамедлительно.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге школьников массово отправляют на дистант. Число классов, перешедших на домашнее обучение достигло 46.

- По данным на 9 сентября в связи со случаями выявления вируса у учеников и в целях профилактики распространения заболевания на обучение с применением дистанционных образовательных технологий переведено 46 классов. Все противоэпидемические мероприятия были незамедлительно проведены, - пояснили «КП» в департаменте образования Администрации Екатеринбурга.

Напомним, что первые новости о переводе на дистант появились еще 7 сентября.