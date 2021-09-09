Все противоэпидемические мероприятия проводят незамедлительно.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге школьников массово отправляют на дистант. Число классов, перешедших на домашнее обучение достигло 46.
- По данным на 9 сентября в связи со случаями выявления вируса у учеников и в целях профилактики распространения заболевания на обучение с применением дистанционных образовательных технологий переведено 46 классов. Все противоэпидемические мероприятия были незамедлительно проведены, - пояснили «КП» в департаменте образования Администрации Екатеринбурга.
Напомним, что первые новости о переводе на дистант появились еще 7 сентября.