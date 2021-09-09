В обращение выпустили почтовую марку «Екатеринбург – город трудовой доблести»

На почтовой марке изображен памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса в Екатеринбурге. Фото: департамент информационной политики Свердловской области
В почтовое обращение выпустили марку «Екатеринбург – город трудовой доблести». Также прошло торжественное гашение, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
- На почтовой марке изображен памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса в Екатеринбурге, - говорится в сообщении.
В скульптуре изображены старый рабочий и молодой танкист. Фигуры символизируют единство фронта и тыла.
Те, кто приобрел марки, может посмотреть в специальном мобильном приложении видео про историю Екатеринбурга и трудовой подвиг жителей. Фото: департамент информационной политики Свердловской области
Номинал каждой марки равен 60 рублям. Их можно купить во всех крупных почтовых отделениях региона. Серию «Города трудовой доблести» выполнена с использованием технологии дополненной реальности.
Те, кто приобрел марки, может посмотреть в специальном мобильном приложении видео про историю Екатеринбурга, трудовой подвиг жителей и предприятий в годы Великой Отечественной войны.
В торжественном гашении марко участвовали родственники архитектора Геннадия Белянкина, скульпторов Петра Сажина и Владимира Друзина.
В торжественном гашении марко участвовали родственники архитектора и скульпторов памятника, изображенного на марке. Фото: департамент информационной политики Свердловской области
- Для меня волнительное и приятное событие, прежде всего потому, что оно связано с памятью о моем отце. Это замечательно, что именно этот памятник появится на марке, - поделилась дочь архитектора Наталья Белянкина.
Звание «Город трудовой доблести» Екатеринбургу присвоил президент России Владимир Путин летом 2020 года. Это звание дают городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне своей работой на промышленных предприятиях.
Также в городе должны установить стелу «Город трудовой доблести». Власти Екатеринбурга провели среди жителей голосование. 63,4 % респондентов проголосовали за установку памятника на пересечении улиц Никонова и Царской.
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