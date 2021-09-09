В Рязани задержали мигранта, который совращал 13-летнюю школьницу из Екатеринбурга

Сейчас делом занимается Следственный комитет Фото: Олег ЗОЛОТО

В Рязани поймали извращенца, который высылал школьнице из Екатеринбурга половые органы и вел с ней разговоры на интимные темы.

21-летний житель Таджикистана, живущий в Рязани, нашел 13-летнюю уральскую школьницу в социальной сети «Вконтакте». Как рассказал «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах, вычислить извращенца смогли сотрудники отдела УМВД по Рязанской области. Этот отдел занимается борьбой с киберпреступностью.

- Задержанным оказался сотрудники мебельной фабрики, - рассказал источник «КП».

На уроженца Таджикистана завели уголовное дело по второй части статьи 135 УК РФ (Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Напомним, недавно мы писали о другом жителе Рязани, который заставлял 11-летнюю екатеринбурженку высылать ему свои интимные фото.