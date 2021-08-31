Администратор кафе из Рязани заставлял 11-летнюю екатеринбурженку высылать ему интимные фото

Переписка велась во "Вконтакте" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге расследуется уголовное дело против 32-летнего жителя Рязани, которого обвиняют в том, что он совращал 11-летнюю школьницу из уральской столицы.

Как рассказал «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах, мужчину по имени Владимир обвиняют в том, что он вступил в переписку с девочкой во «Вконтакте».

- Зная о том, что девочка является несовершеннолетней, мужчина втерся к ней в доверие. Сначала он вел с ней переписку на отвлеченные темы, а затем начал говорить о сексе. В процессе общения он уговорил школьницу выслать ему свои интимные фото. После того как она это сделала, он начал отправлять девочке свои, - рассказал наш собеседник.

Переписка велась с середины сентября до начала октября 2020 года. Позже о ней узнала мама ребенка, которая обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №14 сумели установить, кто скрывался под ником «Данила Левиафан». Им оказался мужчина, который жил в одной из квартир на улице Михайловское шоссе и работал администратором в пивном баре.

Полиция передала материалы проверки в СК. Следователи завели на Владимира уголовное дело по статье по четвертой части статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). По этой статье администратору бара грозит до 20 лет колонии.

По решению суда на время следствия для Владимира избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.