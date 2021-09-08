Защита экс-мэра Екатеринбурга подала жалобы в ЕСПЧ из-за решения судов по митингам

Во всех случаях жалобы связаны с нарушением принципа справедливости судебного разбирательства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге юрист бывшего мэра уральской столицы Евгения Ройзмана подала четыре жалобы в Европейский суд по правам человека на решения судов, согласно которым политика оштрафовали за участие в несанкционированных митингах 23 и 31 января, 21 апреля, а также за присутствие на форуме муниципальных депутатов в Москве.

- Все четыре решения объединили в одну жалобу. Во всех случаях мы жалуемся на нарушение принципа справедливости судебного разбирательства и право свободно выражать свое мнение и участие в мирных собраниях, - рассказала «КП-Екатеринбург» Юлия Федотова.

Напомним, в ходе трех судебных заседаний, состоявшихся 12 мая, Евгения Ройзмана дважды признали виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия». Также политика признали виновным в участии в несогласованной акции (по части 5 статьи 20.2 КоАП) 21 апреля.