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Общество6 сентября 2021 17:57

Евгений Куйвашев рассказал, как похудел на 40 килограммов

Губернатор Свердловской области изменил рацион и стал вести активный образ жизни
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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За последние три года губернатор заметно преобразился.

За последние три года губернатор заметно преобразился.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, как похудел на 40 килограммов. В ходе прямой линии 6 сентября главу Среднего Урала спросили о диете. Но чиновник отметил, что ничего сверхъестественного в его похудении не было.

- Нужно потреблять меньше калорий, больше заниматься спортом. Да, у всех индивидуальный подход. Но не нужно откладывать это. Если решились, то начинайте сразу, - пояснил Евгений Куйвашев.

Кроме этого губернатор рассказал о том, что не планирует вводить дистант для школьников.