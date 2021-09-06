За последние три года губернатор заметно преобразился. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, как похудел на 40 килограммов. В ходе прямой линии 6 сентября главу Среднего Урала спросили о диете. Но чиновник отметил, что ничего сверхъестественного в его похудении не было.

- Нужно потреблять меньше калорий, больше заниматься спортом. Да, у всех индивидуальный подход. Но не нужно откладывать это. Если решились, то начинайте сразу, - пояснил Евгений Куйвашев.

Кроме этого губернатор рассказал о том, что не планирует вводить дистант для школьников.