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Общество6 сентября 2021 17:41

Свердловский губернатор объяснил ситуацию с введением дистанта для школьников

Родители учеников боятся введения дистанта в новом учебном году
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Губернатор не исключил возможности введения локдауна.

Губернатор не исключил возможности введения локдауна.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что не планирует вводить дистант для школьников.

- Нет никакого желания никого переводить на дистант. Но для этого нужно снизить заболеваемость. В случае необходимости будет объявлен локдаун. Давайте соблюдать элементарные нормы и правила гигиены. Только через вакцинацию и тех, кто уже переболел, мы сможем победить заразу, - рассказал Евгений Куйвашев.

Кроме этого в ходе прямой линии губернатор ответил на вопросы жителей Полевского.