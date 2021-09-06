Свердловский губернатор объяснил ситуацию с введением дистанта для школьников

Губернатор не исключил возможности введения локдауна. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что не планирует вводить дистант для школьников.

- Нет никакого желания никого переводить на дистант. Но для этого нужно снизить заболеваемость. В случае необходимости будет объявлен локдаун. Давайте соблюдать элементарные нормы и правила гигиены. Только через вакцинацию и тех, кто уже переболел, мы сможем победить заразу, - рассказал Евгений Куйвашев.

Кроме этого в ходе прямой линии губернатор ответил на вопросы жителей Полевского.