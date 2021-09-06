Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 сентября 2021 16:30

Губернатор Куйвашев рассказал, когда свинокомплекс переедет из Полевского

Жители города пожаловались главе региона на вонь
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Глава области ответил на вопросы жителей в ходе прямой линии 6 сентября

Глава области ответил на вопросы жителей в ходе прямой линии 6 сентября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Куйвашев рассказал, когда свинокомплекс переедет из Полевского. Жители города пожаловались главе региона на вонь от предприятия.

- Владельцы бизнеса и местные власти заверили меня, что до конца 2021 года свинокомплекс покинет город Полевской и переедет в другое место, - ответил Евгений Куйвашев в ходе прямой линии 6 сентября.

До этого губернатор развернуто ответил на вопрос о компенсациях для жителей Верхней Салды, пострадавших в результате потопа летом 2020 года.