Глава области ответил на вопросы жителей в ходе прямой линии 6 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Куйвашев рассказал, когда свинокомплекс переедет из Полевского. Жители города пожаловались главе региона на вонь от предприятия.

- Владельцы бизнеса и местные власти заверили меня, что до конца 2021 года свинокомплекс покинет город Полевской и переедет в другое место, - ответил Евгений Куйвашев в ходе прямой линии 6 сентября.

До этого губернатор развернуто ответил на вопрос о компенсациях для жителей Верхней Салды, пострадавших в результате потопа летом 2020 года.