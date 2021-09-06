В Екатеринбурге завершилось голосование за концепцию реконструкции Литературного квартала

Вид на возможное литературное кафе. Фото: S&P

В Екатеринбурге завершилось голосование за лучшую концепцию благоустройства Литературного квартала. Известно, что окончательные итоги общественных слушаний подведут 13 сентября на территории Камерного театра. Жители уральской столицы могли выбрать один из четырех понравившихся вариантов.

- Авторы проектов должны были сохранить функциональное наполнение литературного комплекса. Каждый желающий мог не только проголосовать за понравившийся проект, но и оставить свой развернутый комментарий, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

К реализации проекта планируется приступить к 2022 году. Напомним, Бюро «S&P Ландшафтная архитектура» предлагает сделать мультимедийный центр для любителей книг. По их задумке, в квартале должна появиться площадь Конька-горбунка, амфитеатр Интересных историй, Вишневый сад, антикварный рынок и сухой фонтан.

Агентство «Гордеев-Демидов» хочет сделать в Литературном квартале подземное сооружение, которое будет выполнять функцию современного многофункционального центра. Бюро «Плотинка» разработало концепцию, согласно которой территория будет разделена на зоны. Архитекторы планируют сохранить атмосферу XIX века и оживить ее.

«Брусника» в свою очередь предлагает сделать «Открытый сад». Согласно концепции, в парке должны появиться театральная площадь, чайный дворик, тенистый сад, площадь поэзии, арт-пространство, почтовый дворик, летний театр и ярмарочная улица.