В Екатеринбурге продлили голосование за концепцию реконструкции Литературного квартала

Преобразить Литературный квартал рассчитывают к 300-летию Екатеринбурга. Фото: S&P

В Екатеринбурге голосование за лучшую концепцию реконструкции Литературного квартала продлили до 6 сентября. Об этом сообщает мэрия города.

- После подведения итогов голосования состоится презентация авторских концепций, - говорится в сообщении.

К концу 2021 года планируют уже разработать техническое задание и составить проектно-сметную документацию. Реализовывать выбранную концепцию хотят уже в 2022 году. Закончить работы рассчитывают к 300-летию Екатеринбурга. Проголосовать за концепцию можно на официальном сайте администрации Екатеринбурга.

В голосовании участвуют четыре разные концепции. Бюро «S&P Ландшафтная архитектура» предлагает сделать мультимедийный центр для любителей книг. По их задумке, в квартале должна появиться площадь Конька-горбунка, амфитеатр Интересных историй, Вишневый сад, антикварный рынок и сухой фонтан.

Агентство «Гордеев-Демидов» хочет сделать в Литературном квартале подземное сооружение, которое будет выполнять функцию современного многофункционального центра. Бюро «Плотинка» разработало концепцию, согласно которой территория будет разделена на зоны. Архитекторы планируют сохранить атмосферу XIX века и оживить ее.

«Брусника» в свою очередь предлагает сделать «Открытый сад». Согласно концепции, в парке должны появиться театральная площадь, чайный дворик, тенистый сад, площадь поэзии, арт-пространство, почтовый дворик, летний театр и ярмарочная улица.

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