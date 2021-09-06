Уральским пенсионерам раздадут продуктовые карты номиналом 150 рублей

Пенсионеры получат карты номиналом 150 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дни выборов с 17, 18 и 19 сентября 2021 года пенсионерам Екатеринбурга и Свердловской области на Избирательных участках будут раздавать продуктовые карты номиналом 150 рублей в честь Дня пенсионера. Эту информацию «КП-Екатеринбург» подтвердили в Избирательной комиссии Свердловской области.

Для получения карты нужно посетить избирательный участок по месту жительства, получить бюллетень, вместе с которым дадут открытку с поздравлением с Днем пенсионера и продуктовую карту номиналом 150 рублей.

- Это акция организована Министерством социальной политики Свердловской области и Фондом. Избирательные участки являются площадками, исполняющими это решение, - рассказали "КП-Екатеринбург" в свердловском Избиркоме.

Напомним, что 17, 18 и 19 сентября жители Свердловской области будут выбирать депутатов Госдумы и Законодательного собрания региона.

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