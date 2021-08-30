Пожилые свердловчане в честь Дня пенсионера получат подарочную карту

Подарок пенсионеры смогут получить 17-19 сентября на своем избирательном участке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в честь Дня пенсионера решили создать для пожилых людей подарочную карту, деньги с которой можно будет потратить в одном из сетевых магазинов. Пенсионеры смогут получить ее с 17 по 19 сентября на своем избирательном участке или дома - в случае, если они будут голосовать на дому. Какая сумма будет на карте не сообщается.

- Независимо от размера этой социальной помощи, данный проект - это внимание к старшему поколению, - рассказал председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Юрий Судаков. - Даже пообщаться с человеком, вручая ему эту карту - уже хорошо.

По данным департамента информполитики, средства для подарочных карт выделил благотворительный фонд. Отметим, День пенсионера празднуется в Свердловской области уже девять лет. Второй год из-за пандемии коронавируса праздник проходит без массовых мероприятий.