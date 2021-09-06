На трассе под Екатеринбургом ГИБДД дежурили возле пострадавшего лося до приезда егерей

Инспекторы ГИБДД следили за травмированным лосем до приезда специалистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Пермском тракте накануне вечером, 5 августа, ГИБДД дежурили возле пострадавшего лося, пока его не забрали егери. Животное травмировалось об ограждение и инспекторы охраняли его, чтобы никто не пострадал, если он вдруг побежит на дорогу.

- На 338 километре, территория Первоуральска лось перебегал трассу и травмировался об ограждение. Сотрудники ГИБДД обеспечивали безопасность дорожного движения до приезда егерей. Лося забрали. Ограничений в движении не было, - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Отметим, дикие животные часто выходят на трассы из леса. К сожалению, иногда они становятся причиной трагедий. Так, в ночь на 7 июня на 12 километре ЕКАД произошло смертельное ДТП с участием двух иномарок. По словам очевидцев, Opel сбил выбежавшего на дорогу лося. От удара животное рухнуло на встречный BMW X3, водитель внедорожника скончался на месте.

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