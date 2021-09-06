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Общество6 сентября 2021 9:09

На трассе под Екатеринбургом ГИБДД дежурили возле пострадавшего лося до приезда егерей

Животное травмировалось об ограждение
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Инспекторы ГИБДД следили за травмированным лосем до приезда специалистов

Инспекторы ГИБДД следили за травмированным лосем до приезда специалистов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Пермском тракте накануне вечером, 5 августа, ГИБДД дежурили возле пострадавшего лося, пока его не забрали егери. Животное травмировалось об ограждение и инспекторы охраняли его, чтобы никто не пострадал, если он вдруг побежит на дорогу.

- На 338 километре, территория Первоуральска лось перебегал трассу и травмировался об ограждение. Сотрудники ГИБДД обеспечивали безопасность дорожного движения до приезда егерей. Лося забрали. Ограничений в движении не было, - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Отметим, дикие животные часто выходят на трассы из леса. К сожалению, иногда они становятся причиной трагедий. Так, в ночь на 7 июня на 12 километре ЕКАД произошло смертельное ДТП с участием двух иномарок. По словам очевидцев, Opel сбил выбежавшего на дорогу лося. От удара животное рухнуло на встречный BMW X3, водитель внедорожника скончался на месте.

Под Екатеринбургом ГИБДД караулили травмированного лося
Видео: 4 канал

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