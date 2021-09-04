В Екатеринбурге из-за пожара встало движение троллейбусов на Эльмаше

Огонь охватил 80 квадратных метров кровли и стен. Фото: МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге из-за пожара в бараке на улице Шефская встало движение троллейбусов на Эльмаше. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в МЧС по Свердловской области.

- В районе 10 утра движение было восстановлено, - сообщили там.

Чтобы начать тушение огня, пожарным пришлось оставить машины на проезжей части. Из-за этого и остановилось движение троллейбусов.

Сообщение о горящем бараке поступило в МЧС в 08:06 4 сентября. Пожар возник на втором этаже. Огонь охватил 80 квадратных метров кровли и стен. Когда пожарные приехали, в доме никого не было. Барак уже был частично расселен.