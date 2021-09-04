В Екатеринбурге на улице Шефская загорелся барак

Загоревшийся барак уже был частично расселен. Фото: МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге на улице Шефская горит второй этаж барака. Об этом сообщает МЧС по Свердловской области.

- На момент прибытия пожарных в доме никого не было, - говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании поступило в 08:06 по местному времени Фото: МЧС по Свердловской области

Спасатели отмечают, что загоревшийся барак уже был частично расселен. Сообщение о возгорании поступило 4 сентября в 08:06 по местному времени.

Огонь охватил кровлю и стены. Общая площадь пожара – 80 квадратных метров. Со стихией борются 21 человек и восемь единиц техники.