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Происшествия4 сентября 2021 7:57

В Екатеринбурге на улице Шефская загорелся барак

Огонь охватил кровлю и стены
Анастасия ШИПИЦИНА
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Загоревшийся барак уже был частично расселен. Фото: МЧС по Свердловской области

Загоревшийся барак уже был частично расселен. Фото: МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге на улице Шефская горит второй этаж барака. Об этом сообщает МЧС по Свердловской области.

- На момент прибытия пожарных в доме никого не было, - говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании поступило в 08:06 по местному времени Фото: МЧС по Свердловской области

Сообщение о возгорании поступило в 08:06 по местному времени Фото: МЧС по Свердловской области

Спасатели отмечают, что загоревшийся барак уже был частично расселен. Сообщение о возгорании поступило 4 сентября в 08:06 по местному времени.

Огонь охватил кровлю и стены. Общая площадь пожара – 80 квадратных метров. Со стихией борются 21 человек и восемь единиц техники.

В Екатеринбурге загорелся барак
Общая площадь пожара – 80 квадратных метров. Со стихией борются 21 человек и восемь единиц техники. Видео: МЧС по Свердловской области