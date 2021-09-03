Под Первоуральском сгорели пять садовых домов

Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили только в девятом часу вечера Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Под Первоуральском накануне днем, 2 сентября, сгорели пять садовых домов. Еще два здания огонь успел повредить, до того, как пожарные потушили пламя. По данным спасателей, выезжавших на место, площадь пожара составила 364 квадратных метра.

- В 14:23 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, Первоуральский городской округ, к/с «№22», улица Учительская. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 18 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В три часа дня пожарным удалось локализовать огонь. Открытое горение ликвидировали еще спустя больше часа. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили только в девятом часу вечера. О пострадавших информации нет.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Напомним, 1 сентября, произошел крупный пожар в СНТ «Энергостроитель». Огонь уничтожил восемь домов. По данным МЧС, площадь, охваченная пламенем, составила тысячу квадратных метров. К счастью, в домах в момент возгорания никого не было, и никто не пострадал.

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