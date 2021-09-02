На Урале осудят двоих мужчин, оформивших 147 незаконных приглашений на въезд иностранцев

Следствие считает, что злоумышленники действовали с октября 2017 по май 2018 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области будут судить двух мужчин 48 и 65 лет, которые помогли незаконно въехать в страну 147 иностранцам. Следствие считает, что злоумышленники действовали с октября 2017 по май 2018 года. Известно, что они оформляли «деловые» приглашения для своих клиентов, которые хотели попасть в Россию.

Чтобы проворачивать эту схему, мужчины использовали два юридических лица, которые использовались как организации, ходатайствующие об оформлении приглашений.

- За указанные действия 65-летний обвиняемый получил от неустановленных лиц на территории Екатеринбурга вознаграждение в размере не менее 4 тысяч рублей за каждое приглашение, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело по статье «Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан» отправили на рассмотрение в суд.