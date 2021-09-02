В Екатеринбурге построят распределительный центр AliExpress

Центры в регионах России позволят их жителям получить свой заказ уже на следующий день после оформления Фото: Алиса ТИТКО

Торговая площадка AliExpress построит в Екатеринбурге фулфилмент-центр, в котором будут храниться товары, обрабатываться и выполняться заказы покупателей. Терминал будет работать с локальными продавцами, сообщает пресс-служба компании.

- До конца 2021 года компания также планирует начать строительство нескольких фулфилмент-центров в крупных регионах России: в Екатеринбурге, Казани и Ростове-на-Дону, - говорится в сообщении.

Площадь терминалов будет не меньше 200 квадратных метров. Место строительства отделения в Екатеринбурге не уточняется. Центры в регионах России позволят их жителям получить свой заказ уже на следующий день после оформления.

2 сентября фулфилмент-центр AliExpress открыли в Подмосковье на базе складского комплекса PLT Чехов. Это отделение будет работать для всех российских продавцов и отправлять товары по всей стране.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка