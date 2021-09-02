В Екатеринбурге построят распределительный центр AliExpress

Центры в регионах России позволят их жителям получить свой заказ уже на следующий день после оформления
Фото: Алиса ТИТКО
Торговая площадка AliExpress построит в Екатеринбурге фулфилмент-центр, в котором будут храниться товары, обрабатываться и выполняться заказы покупателей. Терминал будет работать с локальными продавцами, сообщает пресс-служба компании.
- До конца 2021 года компания также планирует начать строительство нескольких фулфилмент-центров в крупных регионах России: в Екатеринбурге, Казани и Ростове-на-Дону, - говорится в сообщении.
Площадь терминалов будет не меньше 200 квадратных метров. Место строительства отделения в Екатеринбурге не уточняется. Центры в регионах России позволят их жителям получить свой заказ уже на следующий день после оформления.
2 сентября фулфилмент-центр AliExpress открыли в Подмосковье на базе складского комплекса PLT Чехов. Это отделение будет работать для всех российских продавцов и отправлять товары по всей стране.
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