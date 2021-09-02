Сергей Лавров оценил идею о переносе штаб-квартир госкорпораций в Екатеринбург

Сергей Лавров 2 сентября прибыл в Екатеринбург Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 сентября 2021 года министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Екатеринбург. Во время общения с прессой главу российского МИДа спросили, как он относится к идее перенести штаб-квартиры госкорпораций в уральскую столицу.

- Вы знаете, этими вопросами занимаются на уровне правительства и руководителей госкорпораций. Я в принципе поддерживаю любые решения, которые будут ускорять развитие Сибири и Дальнего Востока. Это для меня важная вещь. Если среди тех конкретных мер, которые будут направлены на решение этой задачи, рассмотрят перенос штаб-квартир госкорпораций, наверное, это может быть, - ответил Сергей Лавров.

Также глава российского МИДа рассказал, что климатический саммит и мероприятия по линии ШОС могут пройти в Екатеринбурге, так как это интересно с политической точки зрения.