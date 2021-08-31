В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии затопило улицу Вайнера

Фото: Telegram-канал "Екатеринбург №1"

В Екатеринбурге затопило улицу Вайнера. Огромные лужи появились на пересечении Вайнера и Малышева. Подписчики Telegram-канала «Екатеринбург № 1» рассказали о том, что из-под земли забил фонтан. Недоуменные очевидцы задавали друг друг один и тот же вопрос: откуда взялось такое количество воды?

- На данном участке произошла авария, произошел прорыв трубы, из-за чего вода хлынула на поверхность. Бригада уже выехала на место, чтобы устранить последствия. Работаем в штатном режиме, - уточнили в пресс-службе «Водоканала».

Напомним, в начале лета горожане, проходившие по улице Попова мимо фонтана возле Главпочтамта, обратили внимание на то, что от него по тротуару разлилась вода. Неизвестные ночью испортили фонтан, и вода стала бить в другую сторону. Оказалось, что вандалы выкрутили форсунки фонтана по направлению от чаши в сторону асфальта.