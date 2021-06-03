Фото: скриншот с видео

Горожане, проходившие сегодня утром, 3 июня, на улице Попова мимо фонтана возле Главпочтамта, обратили внимание на то, что от него по тротуару разлилась вода. Неизвестные ночью испортили фонтан, и вода стала бить в другую сторону.

- Новый способ мытья тротуаров прямо у резиденции губернатора, - написал общественник Дмитрий Москвин в своем Telegram - канале.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе городской мэрии, оказалось, что вандалы выкрутили форсунки фонтана по направлению от чаши в сторону асфальта.

- В 11:00 фонтан по таймеру включился, и вода потекла из чаши. В 11:30 туда приехали специалисты предприятия, обслуживающего фонтаны, - рассказали в мэрии.

Специалисты вернули форсунки на прежнее место.

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