Рядом с Таганским рядом в Екатеринбурге появилось граффити Бременских музыкантов

Бременские музыканты едут с клетчатыми баулами Фото: instagram.com/slavaptrk

Рядом с Таганским рядом в Екатеринбурге, на Пехотинцев 10а, появилось граффити Бременских музыкантов с клетчатыми баулами. Героев из известного мультика нарисовал уличный художник Слава ПТРК. Новую работу он сделал в рамках независимого фестиваля уличного искусства Карт-бланш.

- Смех и радость мы приносим людям. Из серии «детство перед телевизором», - написал граффитист на своей странице в Instagram.

Напомним, что картины из серии «Детство перед телевизором» в течение года появились в разных городах России и мира. Например, в Санкт-Петербурге Слава ПТРК нарисовал сцену из фильма «Брат 2», только вместо оригинальных персонажей изобразил героев мультфильма «Черный плащ». Еще одна работа этой серии - коллаборация фильма Гая Ричи «Большой куш» и мультфильма «Простоквашино» украсила переулки Тель-Авива.