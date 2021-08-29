В Тавде женщина пыталась пронести в колонию восемь телефонов в ведрах с краской

Составлен протокол об административном правонарушении Фото: Андрей АБРАМОВ

В исправительной колонии № 19, расположенной в Тавде, в двух ведрах с краской, которые передали в качестве благотворительной помощи, нашли интересную посылку: местная жительница пыталась пронести на территорию сразу восемь сотовых телефонов и три сим-карты. Инцидент произошел 27 августа.

- Составлен протокол об административном правонарушении по статье «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания», - сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Напомним, похожий случай произошел в колонии Екатеринбурга днем ранее. 29-летняя женщина пыталась передать своему знакомому в колонии наркотики, спрятанные в упаковку от настоящих лекарств «Ацепол» и «Денол». Инцидент произошел в ИК-2. Выяснилось, что посылку должен был получить 21-летний молодой человек, осужденный за грабеж и кражу.