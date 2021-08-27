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Общество27 августа 2021 19:40

В колонии Екатеринбурга женщина пыталась передать знакомому наркотики, спрятанные в лекарствах

Женщину с подозрительной посылкой задержали
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: ГУФСИН России по Свердловской области.

Фото: ГУФСИН России по Свердловской области.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 29-летняя женщина пыталась передать своему знакомому в колонии наркотики, спрятанные в упаковку от настоящих лекарств «Ацепол» и «Денол». Инцидент произошел в ИК-2 26 августа. Выяснилось, что посылку должен был получить 21-летний молодой человек, осужденный за грабеж и кражу.

- При досмотре лекарственных препаратов были обнаружены и изъяты 12 капсул с растительным веществом и 14 капсул с рассыпчатым порошком, предположительно, являющимися наркотическими средствами, - сообщили в ГУФСИН России по Свердловской области.

Женщину задержали сотрудники оперативного отдела, отдела безопасности совместно с сотрудниками УСБ ГУФСИН. Теперь в полиции проводится проверка.