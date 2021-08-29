Пострадавший получил травмы, которые не были совместимы с жизнью Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Екатеринбурге поезд насмерть сбил мужчину. Инцидент произошел поздним вечером 28 августа на 1828 километре перегона между станциями Исток и Путевка. Пострадавший получил травмы, которые не были совместимы с жизнью.

- Проводится проверка по факту травмирования на железной дороге мужчины, проводится комплекс проверочных мероприятий и экспертиза. Совместно с сотрудниками Уральской транспортной прокуратуры устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщают в пресс-службе центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Напомним, в июле на станции Ботаническая грузовой поезд насмерть сбил 23-летнего парня. Как рассказали следователи, молодой человек был травмирован выступающей частью вагона. Следователи опросили машиниста грузового состава, очевидцев и супругу погибшего.