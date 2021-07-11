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Происшествия11 июля 2021 14:19

На станции Ботаническая грузовой поезд насмерть сбил молодого парня

Следователи проводят проверку
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Фото: Уральское следственное управление на транспорте СК России

Фото: Уральское следственное управление на транспорте СК России

В Екатеринбурге, на станции Ботаническая грузовой поезд насмерть сбил 23-летнего парня. Трагедия произошла накануне, 10 июля около 17:30. Как рассказали следователи, молодой человек был травмирован выступающей частью вагона.

- По данному факту следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится процессуальная проверка, - рассказали в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК России.

Следователи опросили машиниста грузового состава, очевидцев и супругу погибшего. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.