Тагильчан предупредили о заморозках и минусовой температуре

Экстренное предупреждение разослала Единая дежурно-диспетчерская служба Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тагильчан предупредили о заморозках, которые придут в город и его окрестности. Ожидается, что температура воздуха и на поверхности почвы упадет до минус двух градусов. Экстренное предупреждение о грядущих в ближайшую ночь заморозках в пятницу, 27 августа, разослала Единая дежурно-диспетчерская служба города. Об этом пишет местное издание ТагилСити.

- Рекомендуется воспользоваться укрывным материалом, чтобы спасти еще не убранный урожай теплолюбивых культур, - уточнили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

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