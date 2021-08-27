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Общество27 августа 2021 19:58

Тагильчан предупредили о заморозках и минусовой температуре

В Свердловскую область идет прохладный атмосферный фронт
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Экстренное предупреждение разослала Единая дежурно-диспетчерская служба

Экстренное предупреждение разослала Единая дежурно-диспетчерская служба

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тагильчан предупредили о заморозках, которые придут в город и его окрестности. Ожидается, что температура воздуха и на поверхности почвы упадет до минус двух градусов. Экстренное предупреждение о грядущих в ближайшую ночь заморозках в пятницу, 27 августа, разослала Единая дежурно-диспетчерская служба города. Об этом пишет местное издание ТагилСити.

- Рекомендуется воспользоваться укрывным материалом, чтобы спасти еще не убранный урожай теплолюбивых культур, - уточнили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

Напомним, в Свердловскую область идет прохладный атмосферный фронт со стороны Атлантики. Об этом «КП»-Екатеринбург рассказал ведущий синоптик «Гисметео» Леонид Старков. По его словам, жара в Екатеринбурге и Свердловской области отступит уже в конце недели.