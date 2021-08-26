Синоптики о погоде в Екатеринбурге и Свердловской области: Жара уйдет в конце недели

К концу недели будет + 20 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область идет прохладный атмосферный фронт со стороны Атлантики. Об этом «КП»-Екатеринбург рассказал ведущий синоптик «Гисметео» Леонид Старков. По его словам жара в Екатеринбурге и Свердловской области отступит уже в конце недели.

-– Ветер сменит направление на северо-западный, - уточняет Леонид Старков. - Во второй половине недели жаркая погода станет по-летнему теплой + 20 - +24 в Екатеринбурге. А в конце августа почувствуете дыхание осени - + 18 + 20. Уже сегодня столбики термометра не превышают отметку в +30 градусов в Екатеринбурге.

Прогнозируют синоптики и дожди. Но они пройдут локально. То есть в каких-то городах области они будут, а другие обойдут стороной.

Такая погода продержится вплоть до 1 сентября. Жары в День знаний в Екатеринбурге и Свердловской области не будет.