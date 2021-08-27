В Екатеринбурге до конца сентября на ремонт закрыли Окружную улицу

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге строители продлили сроки закрытия движения транспорта по улице Окружной. Участок от переулка Гаевского до улицы 2-й Новосибирской и по проезду от улицы Окружной до дома № 53/1 будет недоступен до 28 сентября 2021 года.

- Строители просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут передвижения. Это необходимо для проведения капитального ремонта улицы 2-й Новосибирской, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, движение по Макаровскому мосту планируют открыть к 15 октября. Об этом мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал после объезда объектов городской улично-дорожной сети. Сейчас на путепроводе монтируют очистные сооружения и формируют пешеходные тротуары.