Движение по одной полосе будет перекрыто на неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле закроется одна полоса для движения транспорта по Индустриальной в районе моста на улице Циолковского. Ограничение связано с ремонтными работами по обустройству ливневой канализации.

- Просим с пониманием отнестись ко временным трудностям при передвижении по данному участку, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Движение будет ограничено по участку с 26 августа по 1 сентября.

Напомним, ранее при строительстве моста на Циолковского в Нижнем Тагиле возникли неожиданные трудности. Из-за них сдвинулись сроки окончания работ и стоимость проекта.