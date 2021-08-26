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Общество26 августа 2021 9:23

В Нижнем Тагиле закроется одна полоса для движения транспорта по Индустриальной

Ограничение связано с ремонтными работами по обустройству ливневой канализации
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Движение по одной полосе будет перекрыто на неделю

Движение по одной полосе будет перекрыто на неделю

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле закроется одна полоса для движения транспорта по Индустриальной в районе моста на улице Циолковского. Ограничение связано с ремонтными работами по обустройству ливневой канализации.

- Просим с пониманием отнестись ко временным трудностям при передвижении по данному участку, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Движение будет ограничено по участку с 26 августа по 1 сентября.

Напомним, ранее при строительстве моста на Циолковского в Нижнем Тагиле возникли неожиданные трудности. Из-за них сдвинулись сроки окончания работ и стоимость проекта.