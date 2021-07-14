При строительстве моста на Циолковского в Нижнем Тагиле возникли неожиданные трудности

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле рабочие отстают от сроков реконструкции моста на Циолковского. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города после выезда на путепровод мэра Владислава Пинаева.

- К 10 сентября все работы выполнены не будут, надо будет доделывать косметическую составляющую. Не исключаю, что потом будет еще временное перекрытие моста как мера, необходимая для открытия движения. Все планы подстраиваем под 10 сентября. Пока нет опасений, что открытия моста к этой дате не произойдет, - рассказал глава города.

Владислав Пинаев также объяснил причину отставания от графика. Ей стала непредвиденная трудность, с которой столкнулись рабочие - рельсы на путепроводе оказались забетонированы и вкопаны в основание полотна. Это, по словам главы города, также увеличило стоимость проекта.

Подрядчики рассказали мэру, что делают все возможное, чтобы уложиться в срок. Сейчас на объекте идут работы по устройству буронабивных свай. Задействовано порядка 40 человек и 17 единиц спецтехники.

Напомним, стоимость реконструкции моста составляет больше 1 миллиарда рублей. Первый этап работ планируется закончить к 30 ноября 2021 года.