В уральском селе местная жительница нашла гранату в своем огороде

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

В Свердловской области жительница села Нижнеиргинское, которое расположено в Красноуфимском районе, обнаружила на своем приусадебном участке гранату. Обеспокоенная своей находкой, она вызвала на место сотрудников Росгвардии, которые отправили на место происшествия взрывотехников.

- Прибывшие на место специалисты группы разминирования идентифицировали находку как ручную гранату с запалом и следами глубокой коррозии. С соблюдением необходимых мер безопасности боеприпас был вывезен и уничтожен сотрудниками ведомства, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

Накануне аналогичную находку обнаружил грибник из Екатеринбурга. В районе села Косулино от наткнулся на подозрительный предмет похожий на снаряд. Оказалось, что это 100-мм осколочно-фугасный артиллерийский снаряд с взрывателем, который подвергся коррозии.