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Общество14 августа 2021 8:17

На Урале в лесу нашли артиллерийский снаряд

На место выезжали взрывотехники ОМОН Росгвардии
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Артиллерийский снаряд с взрывателем лежал в лесу недалеко от Косулино Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

Артиллерийский снаряд с взрывателем лежал в лесу недалеко от Косулино Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

Житель Екатеринбурга, собирая грибы в лесу недалеко от села Косулино, нашел подозрительный предмет похожий на снаряд. Об этом он сообщил в дежурную часть Управления Росгвардии по Свердловской области и взрывотехники ОМОН поехали обследовать находку.

- Специалисты ведомства обследовали предмет и установили, что это 100-мм осколочно-фугасный артиллерийский снаряд с взрывателем, покрытый глубокой коррозией, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

Такой снаряд может быть опасен для населения, поэтому с соблюдением необходимых мер безопасности он был транспортирован и уничтожен специалистами.