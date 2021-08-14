На Урале в лесу нашли артиллерийский снаряд

Артиллерийский снаряд с взрывателем лежал в лесу недалеко от Косулино Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

Житель Екатеринбурга, собирая грибы в лесу недалеко от села Косулино, нашел подозрительный предмет похожий на снаряд. Об этом он сообщил в дежурную часть Управления Росгвардии по Свердловской области и взрывотехники ОМОН поехали обследовать находку.

- Специалисты ведомства обследовали предмет и установили, что это 100-мм осколочно-фугасный артиллерийский снаряд с взрывателем, покрытый глубокой коррозией, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

Такой снаряд может быть опасен для населения, поэтому с соблюдением необходимых мер безопасности он был транспортирован и уничтожен специалистами.