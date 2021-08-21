Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+27°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия21 августа 2021 19:12

Медики рассказали о состоянии инструктора, эвакуированного с перевала Дятлова

Его вывезли на вертолете из-за проблем с сердцем
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Товарищи оказали мужчине первую помощь и вызвали спасателей.

Товарищи оказали мужчине первую помощь и вызвали спасателей.

Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Сегодня, 21 августа, вертолет Центра медицины катастроф прибыл в окрестности перевала Дятлова, чтобы эвакуировать инструктора одной из туристических групп, направлявшихся к перевалу. По предварительной информации, в походе у него случился инфаркт. Его госпитализировали в Краснотурьинскую больницу. Позже медики рассказали о его состоянии.

- Он был госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное, - прокомментировали в министерстве здравоохранения Свердловской области.

Поход на перевал Дятлова ныне популярный у туристических групп маршрут. Он известен благодаря трагедии 1959 года, случившейся на нем, когда при загадочных обстоятельствах погибла группа из девяти человек.