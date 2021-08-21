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Происшествия21 августа 2021 14:20

На перевале Дятлова у инструктора группы туристов случился инфаркт

За ним вылетел вертолет Центра медицины катастроф
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Мужчине стало плохо во время сопровождения одной из туристических групп.

Мужчине стало плохо во время сопровождения одной из туристических групп.

Фото: Николай ВАРСЕГОВ

На печально известном перевале Дятлова произошло ЧП — у инструктора, который вел группу туристов к возвышенности, внезапно остановилось сердце.

- Сейчас к месту происшествия вылетел вертолет Центра медицины катастроф, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - Силы МЧС не задействованы.

По предварительной информации, группа в этот момент находилась неподалеку от спасательных модулей Европа-Азия. Начиная с 11.00 они стали рассылать сигнал SOS через GPS-трекер. К 13.50 к ним прибыл вертолет, который увез инструктора в Краснотурьинскую горбольницу. Предварительно у него диагностирован острый коронарный синдром.

Сами туристы продолжили идти по маршруту. В пути они будут еще около четырех дней.

Материал дополняется...

ЧППроисшествия: ЧППеревал Дятлова