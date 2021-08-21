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Общество21 августа 2021 8:08

Новая рабочая неделя в Екатеринбурге начнется с 35-градусной жары

Дождей не ожидается
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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В такую погоду только на пляже и загорать.

В такую погоду только на пляже и загорать.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следующая рабочая неделя начнется в Екатеринбурге с настоящей жары. Согласно прогнозам синоптиков, в понедельник, 23 августа, столбики термометров в столице Урала поднимутся до +35 градусов днем.

- Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, - уточняют в ФГБУ «Уральское УГМС». - Ночью неустойчивый слабый ветер, днем южный со скоростью 3-8 метров в секунуд.

Ночью в понедельник будет +19...+21 градус тепла. Кстати, ранее синоптики прогнозировали, что уже к середине рабочей недели все же немного похолодает.