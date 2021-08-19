Главный синоптик Среднего Урала о самом долгом лете: «Идет глобальное повышение температуры»

Ранней зимы в этом году ждать не стоит. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жаркое лето на Среднем Урале подходит к концу. Уже через полторы недели начнется осень. О том, чего нам ждать от нее, и как меняется климат на Урале сегодня, 19 августа, рассказала главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС» Галина Шепоренко.

О ЗАВЕРШАЮЩЕМСЯ ЛЕТЕ

- Пожаров этим летом было больше чем в прошлом году, несмотря на то, что и в прошлом году площади пожаров были большие. Просто у нас были аномально жаркие периоды в мае и сейчас – в августе. Еще был короткий период аномально жаркий в июле, когда до 35 градусов тепла доходило. Несмотря на то, что жарко и сухо были очень сильные ливни. В Нижнем Тагиле 4 июля за несколько часов выпало 120 миллиметров осадков. Это полторы месячной нормы. Таких осадков данная метеостанция в Нижнем Тагиле у нас не фиксировала вообще никогда. В Екатеринбурге был сильный ливень в ночь на 6 августа. 70 миллиметров выпало. Это месячная норма. Сильных шквалистых ветров было не так много в этом году. Не так много заморозков случалось.

Галина Шепоренко рассказала о том, какой погоды нам ждать в сентябре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О ПОГОДЕ НА КОНЕЦ АВГУСТА

- До 23 августа будет аномально жаркая погода. Температура воздуха превысит норму на 10-12 градусов. В ближайшие трое суток до 35 градусов ожидаем. Ночная температура тоже достаточно высокая: 12-17 градусов. В дальнейшем снижение температуры принесет атмосферный фронт с европейской территории России. Пройдут дожди в середине следующей недели во вторник на севере, в среду у нас в Екатеринбурге. Температура будет постепенно снижаться сначала на 5 градусов, потом на 10. 25 августа погода войдет в норму. К концу месяца температура будет пониженная. 12-17 градусов днем, ночью 7-12 градусов.

О ПОГОДЕ В СЕНТЯБРЕ

- Сентябрь по прогнозу Гидрометцентра России будет более-менее благополучный. В среднем температура воздуха будет на один градус выше нормы. Это уже приятно, что не холодный он будет. Средняя температура 7-10 градусов. В начале месяца будет 13-14 градусов днем. К началу октября до 4-6 градусов. Ожидаются осадки около нормы.

О ДЫМЕ ОТ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

- Сейчас, конечно, дымят наши пожары. У нас в Свердловской области они есть. В последнее время ветер дул с юго-запада. Можно было предположить, что это с нашей территории или с Башкирии подтягивало. Там тоже много пожаров. Много пожаров и в Челябинской области и в Курганской области.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА

- Речь идет о глобальном повышении температуры. Не только у нас. Но да, в России быстрее теплеет. Мы северная территория. Считается, что северные территории теплеют более интенсивно. Особенно быстро теплеет наше северное побережье, север Уральского федерального округа. Нынешнее лето все четыре месяца - с мая по август - температура была примерно одинаковая. Колебания были, но в целом все на одном уровне.

О ПЕРВОМ СНЕГЕ

- Никаких оснований говорить о том, что зима будет ранней, нет.

О БАБЬЕМ ЛЕТЕ

- Смотря, что называть Бабьим летом. Некоторые конец августа относят к нему. Будем надеяться, что оно будет. Но детальных прогнозов на сентябрь нет пока.

О РЕЖИМЕ ЧС ИЗ-ЗА ЗАСУХИ

- Засухи периодически повторяются. ЧС объявляются, чтобы помочь фермерам. Наши специалисты готовят материалы в помощь, потому что правительство будет обращаться за компенсацией и материалы, основание нужны. В Камышлове, например, был дефицит осадков. Если в Екатеринбурге 86% необходимой нормы осадков выпало, то в Камышлове только 35% от нормы.

О ВОЗМОЖНОМ ПОЯВЛЕНИИ ТОРНАДО НА УРАЛЕ

- Они всегда были у нас, просто очень небольшие по размеру. Мы их редко видим. Случалось видеть и смерчи, но небольшие. Хотя, конечно, в центре и на юге европейской части страны они регулярные, а с повышением температуры атмосферы вероятность их появления будет больше.